Vali Atik, genç çiftin nikah şahidi isteğini geri çevirmedi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, ilk kez ziyaret ettiği Çal ilçesinde belediye binası girişinde nikah töreni için bekleyen genç çift ile sohbet etti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, ilk kez ziyaret ettiği Çal ilçesinde belediye binası girişinde nikah töreni için bekleyen genç çift ile sohbet etti. Vali Atik, gelin adayının nikah şahidi olma teklifini reddetmeyerek çiftin nikah şahidi oldu.

Denizli'de göreve başladıktan sonra ilk kez Çal ilçesini ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, önce Kaymakamlık, ardından da Çal Belediyesi'ni ziyaret etti. İlçedeki yatırımlar ve projelerle ilgili bilgi alan Vali Atik, yerel yöneticilerin aktardığı sorunları da not aldı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Vali Atik'e ressam Gürcan Ekici tarafından yapılan yağlı boya tablo ile Çallı sanatçı Selahattin Pınar'ın şarkılarından oluşan plak hediye etti. Vali Atik, 2019 yılındaki yangında zarar gören tarihi Gazi Mektebi'ni ziyaret etti. Atik, Başkan Fethi Akcan'ın uzun zamandır okulun restorasyonu için mücadele ettiğini, salgın hastalık nedeniyle başlanamayan restorasyon işlerinin kısa sürede başlayacağı müjdesini verdi. Başkan Akcan ise, "Çal Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatı başladı. Gazi Mektebi restore edildiğinde Çallılar olarak mutlu olacağız" dedi.

Gelin adayının nikah şahidi olma teklifini reddetmedi

Başkan Akcan ve Kaymakam Selin Sarı ile birlikte ilçe merkezinde esnaflarla sohbet eden Vali Atik, Çal Belediyesi girişinde sürprizle karşılaştı. Nikah saatini bekleyen Ayşe Keskin (21) ve Uğur Yangın (27) isimli genç çiftle karşılayan Vali Atik'e gelin adayından "Şahidimiz olursanız mutlu oluruz" teklifi geldi. Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın kıydığı nikahta Vali Ali Fuat Atik, Kaymakam Selin Sarı, Alay Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık ile Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'da nikah şahidi oldu. Vali Atik, "Vatanın, milletin ve devletimizin hayırlı evlatları ihtiyacı var. Genç çiftimizden hayırlı evlatlar bekliyoruz. Biz şahitliğin temelini sağlam attık, onlar da bir ömür boyu mutlu yaşasınlar, evliliklerinin temelini sağlam atsınlar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı