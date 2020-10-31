Vali Atay muhtarları dinledi
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Vali Atay muhtarları dinledi

31.10.2020 10:39 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:43
Vali Atay muhtarları dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Cevdet Atay Başkanlığı'nda, Gölyaka ilçesinde köy ve mahalle, muhtarları ile toplantı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda muhtarlarının fikir, talep ve istekleri dinlenildi. - DÜZCE

Vali Atay muhtarları dinledi
Vali Atay muhtarları dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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