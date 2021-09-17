Vali Atay'dan kadın kaymakama hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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Vali Atay'dan kadın kaymakama hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Vali Atay'dan kadın kaymakama hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE (İHA) – Çilimli'de göreve başlayan Kaymakam Nur Yalçınkaya'ya Düzce Valisi Cevdet Atay, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Çilimli'de göreve başlayan Kaymakam Nur Yalçınkaya'ya Düzce Valisi Cevdet Atay, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan kaymakamlar kararnamesi ile Çilimli Kaymakamlığı'na atanan Nur Yalçınkaya ilçede görevine başladı. Bir çok kamu kurum ve kuruluştan hayırlı olsun ziyaretleri alan Kaymakam Yalçınkaya'ya Vali Cevdet Atay'da ziyaretlerde bulunarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İlçede göreve başlamasının ardından yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler alan Vali Atay, Kaymakam Yalçınkaya'ya görevinde başarılar diledi. - DÜZCE

Vali Atay'dan kadın kaymakama hayırlı olsun ziyareti

Vali Atay'dan kadın kaymakama hayırlı olsun ziyareti

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