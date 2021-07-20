Vali Arslantaş, vatandaşlar ile bayramlaştı
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Vali Arslantaş, vatandaşlar ile bayramlaştı

Vali Arslantaş, vatandaşlar ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ulu Cami'de bayram namazı sonrası gerçekleştirilen bayramlaşmada Burdur Valisi Ali Arslantaş'a, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı P. Albay Mehmet Fatih, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, il, ilçe protokolü ve kamu görevlileri eşlik etti.

Ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaşan Vali Arslantaş, yola çıkacak olan vatandaşlara trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlatarak "Mevla bizi affede, bayram o bayram ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola" dedi. Daha sonra burada bulunan vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Arslantaş ve beraberindekilere çorba ikram edildi. - BURDUR

Vali Arslantaş, vatandaşlar ile bayramlaştı
Vali Arslantaş, vatandaşlar ile bayramlaştı
Vali Arslantaş, vatandaşlar ile bayramlaştı
Vali Arslantaş, vatandaşlar ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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