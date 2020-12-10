Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi
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Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi

10.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:30
Vali Arslantaş, TÜBİTAK Türkiye birincilerini ödüllendirdi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, TÜBİTAK'ın düzenlediği "2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışması"nda psikoloji dalında Türkiye birincisi olan Alparslan Alican Bilim Sanat Merkezi proje ekibini ödüllendirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, TÜBİTAK'ın düzenlediği "2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışması"nda psikoloji dalında Türkiye birincisi olan Alparslan Alican Bilim Sanat Merkezi proje ekibini ödüllendirdi.

Vali Arslantaş, yarışmada 804 proje arasından bölge birincisi olduktan sonra Türkiye finallerine katılmaya hak kazanarak birinciliği elde eden ekibi makamında kabul etti.

Birinciliği kazanan öğrenciler Hilal Altinok ve Zeynep Rana Sarp'a hediyelerini takdim eden Arslantaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Proje içeriği hakkında bilgi alan Arslantaş, yaşattıkları gurur dolayısıyla danışman öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Ziyarette Arslantaş'a Burdur Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan ile İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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