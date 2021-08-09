Vali Arslantaş'tan Kremna Antik Kenti'ne inceleme
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Vali Arslantaş'tan Kremna Antik Kenti'ne inceleme

Vali Arslantaş'tan Kremna Antik Kenti'ne inceleme
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kazı çalışmalarına bu yıl başlanılan Bucak ilçesindeki Kremna Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, kazı çalışmalarına bu yıl başlanılan Bucak ilçesindeki Kremna Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

Valilikten alınan bilgiye göre, Çamlık köyündeki antik kenti ziyaret eden Arslantaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) yürütülen kazı çalışmalarını yerinde gördü.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayça Polat Berks'ten bilgi alan Arslantaş, antik kentin bölümlerini gezdi.

Vali Arslantaş, kazı çalışmalarla ilgili talepleri dinledikten sonra yaptığı açıklamada, gün gün, yıl yıl antik kentin gün yüzüne çıkarılarak Burdur'un ve Bucak ilçesinin önemli bir turizm alanı olacağını belirtti.

Kazı çalışmalarının MAKÜ tarafından yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Arslantaş, "Üniversitemizin kıymetli hocaları tarafından Kibyra gibi Kremna da önemli bir tarihi miras olarak turizmine kazandırılacak." ifadesini kullandı.

Ziyarette Arslantaş'a AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak Kaymakam Vekili Tahir Demir, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de eşlik etti.

Kremna Antik Kenti, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aksu vadisine hakim bir tepe üzerine Pisidyalılar tarafından kuruldu.

Vali Arslantaş'tan Kremna Antik Kenti'ne inceleme
Vali Arslantaş'tan Kremna Antik Kenti'ne inceleme
Vali Arslantaş'tan Kremna Antik Kenti'ne inceleme
Vali Arslantaş'tan Kremna Antik Kenti'ne inceleme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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