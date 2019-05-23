Vali Arslantaş'tan gazeteciler cemiyetine ziyaret

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, geçtiğimiz haftalarda cemiyet başkanlığına seçilen Muzaffer Koşan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Önceki haftalarda 4. Olağan Genel Kurulu'nda Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanlığına seçilen Muzaffer Koşan ve yeni yönetimi Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ağırladılar.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Ali Arslantaş'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler.

Vali Arslantaş ise kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının, demokrasinin işlerliği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, tüm medya mensuplarının, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.

Sohbet ortamında geçen görüşmede ilimizde yapımı devam eden ve yapılması planlanan çalışmaların son durumuna yönelik değerlendirmede bulunan Vali Arslantaş, Ankara ilinden 29 Mayıs 2019 tarihinde ilk seferini gerçekleştirecek olan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilkönce Erzincan'ın İliç ilçesine ve ardından Erzincan merkeze ulaşacağını bildirerek, tüm gezginlerin Erzincan'ın birçok tarihi ve turistik rotalarını tanıma fırsatı yakalayacağını kaydetti.

Erzincan'da; rafting, kano, off-road, atlı safari, yamaç paraşütü, dağ bisikleti ve daha birçok doğa sporu ile tanışacak olan ziyaretçilerin, Kemaliye Evleri ve Altıntepe Şehir kalıntıları gibi tarihi eserleri, Kemaliye Karanlık Kanyonu, Girlevik Şelalesi, Ergan Dağı gibi doğal güzellikleri de görme fırsatını yakalayacaklarını söyleyen Vali Arslantaş, düzenlenecek olan faaliyetlere yönelik ümitli olduklarını aktardı.

Vali Ali Arslantaş, ziyaret sonrası Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Muzaffer Koşan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA