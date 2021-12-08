VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, KÖMÜR KIRMA-ELEME TESİSLERİNİN TAŞINACAĞI ALANDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Valiliğimizin himayesinde, Şırnak şehir girişinde ana yol üzerinde bulunan kömür kırma-eleme tesislerinin taşınacağı alanda İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen ve tamamlanma aşamasına gelen düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Pehlivan, çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Birlik ve Yol ve Ulaşım Müdürü Muzaffer Elçi'den bilgiler aldı, değerlendirmelerde bulundu, bağlantı yolunun en kısa sürede tamamlanarak firmaların taşınma sürecinin başlatılması talimatı verdi.

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