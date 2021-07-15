VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İL MÜFTÜLÜĞÜNDE İL MÜFTÜSÜ MEHMET TAŞTAN'I ZİYARET ETTİ
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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İL MÜFTÜLÜĞÜNDE İL MÜFTÜSÜ MEHMET TAŞTAN'I ZİYARET ETTİ

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İL MÜFTÜLÜĞÜNDE İL MÜFTÜSÜ MEHMET TAŞTAN'I ZİYARET ETTİ
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Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Müftülüğünde İl Müftüsü Mehmet Taştan'ı ziyaret etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Müftülüğünde İl Müftüsü Mehmet Taştan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Müftülüğe gelişinde İl Müftüsü Mehmet Taştan ve kurum personeli tarafından karşılandı.

Vali Pehlivan, bir süre önce Şırnak Müftüsü olarak atanan ve görevine başlayan Mehmet Taştan'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaret vesilesiyle Müftülük hizmetleri hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İL MÜFTÜLÜĞÜNDE İL MÜFTÜSÜ MEHMET TAŞTAN'I ZİYARET ETTİ - Haberler
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