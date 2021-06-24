Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar Ziyaret Etti
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar, beraberinde Yönetim Kurulu üyesi Gülistan Tetik ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar, beraberinde Yönetim Kurulu üyesi Gülistan Tetik ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Ziyaret vesilesiyle çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Habermetre