Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçemizde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçemizde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçemizde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçemizdeki ziyaret programı kapsamında Dicle Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek işyeri sahipleri ve vatandaşlarla hasbihalde bulundu.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Cizre İlçemizdeki ziyaret programı kapsamında Dicle Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek işyeri sahipleri ve vatandaşlarla hasbihalde bulundu.

Pandemi sürecinde çok önemli mesafeler alındığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekilde 1 Temmuzdan itibaren kısıtlamaların daha da esnetileceğini ancak #temizlik #maske #mesafe başta olmak üzere muhtelif tedbirlere uyulmaya devam edileceğini, virüsten korunmak için sırası gelenin mutlaka aşısını yaptırması gerektiğini belirtti.

Mahallede bulunan Covid 19 Aşı İstasyonunu da ziyaret eden Vali Pehlivan, yetkililerden bilgi alarak işlerinde kolaylıklar diledi.

Esnaf ziyaretinde Vali Pehlivan'a Cizre Belediye Başkan V./ Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdür V. İsmail Konuk, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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