VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA KURULAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORGAN BAĞIŞI STANDINI ZİYARET ETTİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında kurulan İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı standını ziyaret etti.

10 yıl önce kendisinin de organ bağışında bulunduğunu belirten Vali Pehlivan, kamu görevlilerini ve vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti, stant çalışanlarına kolaylıklar diledi.

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