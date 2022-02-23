Vali Akın köy muhtarlarının taleplerini dinledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Valiliğindeki toplantıda muhtarların köylerle ilgili talep ve sorunlarını dinledi.

Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlarla sık sık bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini belirtti.

Muhtarlar tarafından iletilen talep ve sorunları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi muhtarlarımız devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan önemli kişilerdir. Bugünkü toplantımızda da merkez ilçe köy muhtarlarımızın köyleri ile ilgili sorunlarını dinleyip tespit edeceğiz ve sorunları çözüme kavuşturmak için imkanlar doğrultusunda ilgili kurum amirleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Amacımız, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaktır."