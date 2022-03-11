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Vali Akbıyık, taziye evini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Akbıyık, taziye evini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından yaptırılan kadın taziye evinde incelemelerde bulundu.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından yaptırılan kadın taziye evinde incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, beraberindeki Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kanaat önderi Fatih Keskin, iş adamı Hekim Yıldız, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş ile Gazi Mahallesi'nde bulunan Hacı Cemil Onay Camii'nde yapımı tamamlanan taziye evini ziyaret etti. Vali Akbıyık, taziye evinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri ise belediyenin katkıları ve iş adamı Hekim Yıldız tarafından yapılarak teslim edilen taziye evinden dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.

Vali Akbıyık, taziye evi çıkışında toplanan çocuklara kar yağışı altında kitap ve oyuncak hediye etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, taziye evini ziyaret etti

Vali Akbıyık, taziye evini ziyaret etti

Vali Akbıyık, taziye evini ziyaret etti

Vali Akbıyık, taziye evini ziyaret etti

Vali Akbıyık, taziye evini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Keskin, İş Adamı, Salavat, Hakkari, Yerel, Haberler

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