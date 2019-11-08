08.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:12

Vali Akbıyık'tan şehit eşine şehadet belgesi

HAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesini ziyaret ederek şehadet belgesini teslim etti.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte 10 Nisan 2019'da Tunceli Nazimiye ilçesinde şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın ailesini ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, şehit eşinin babası İsmet Zerek ve yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin evinde okunan duaların ardından Vali Akbıyık, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın şehadet belgesini eşi Zilan Zerek Kır'a teslim etti.

Şehit eşi Zilan Zerek Kır, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Akbıyık, şehit ailesi ile bir süre sohbet ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA