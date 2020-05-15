Vali Akbıyık, çarşı merkezini denetledi
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Vali Akbıyık, çarşı merkezini denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezinde denetimlerde bulundu.

Vali Akbıyık, çarşı merkezini denetledi
15.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:05

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezinde denetimlerde bulundu.

Vali Akbıyık ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, çarşı merkezini dolaştılar. Vali Akbıyık, denetimlerde korona virüsü salgınına karşı vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi kurallara uymalarını istedi.

Korona virüsün çıktığı günden bugüne Hakkari Valiliğinin tedbirleri elden bırakmadığını belirten iş adamı Nevzat Kazak, bu duyarlılıktan dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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