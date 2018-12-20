Vali Ahmet Ümit, Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret Etti

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Vali Ahmet Ümit, Bolu'nun ekonomisi ve istihdamı bakımından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Türker Ateş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Türker Ateş ve Meclis Başkanı Halit Ergül'den bilgiler alan Vali Ümit, "Hepimizin amacı koordineli bir biçimde çalışarak Bolu'da yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımıza istihdam sağlamak, İlimizin ekonomisini daha da ileriye taşımaktır. Bu amaçla yaptığınız çalışmalarınızda ve yürüttüğünüz projelerinizde sizleri destekliyor ve başarılar diliyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA