Vali Adlarını Kullanarak Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Tutuklandı

TEKİRDAĞ merkezli 12 ilde telefonla işadamlarını dolandıranlara yönelik polisin düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Şebeke üyelerininr 40 işadamını yaklaşık 560 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 12 ilde valilerin adlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da gözaltına alınan ve şebekenin lideri olduğu belirtilen İbrahim K., şüpheliler E.S., A.K., E.P., Ş.K., G.A. 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ifadeleri alındıktan sonra Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyon kapsamında şüpheli E.İ.'nin de arandığı belirtildi.



560 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLAR



Tekirdağ polisinin düzenlediği operasyonda şebekenin dolandırıcılık yöntemi de ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin aradıkları kişileri 'Valilik özel kalemden arıyoruz' diyerek kandırdıkları ve 'size bir numara vereceğim. Bu numara vali beye aittir. Arayın vali bey telefonunuzu bekliyor' dedikten sonra, verilen telefon başında bekleyen diğer bir şebeke üyesi arayan iş adamlarından, 'İlimizde hasta ve yardıma muhtaç bir çocuk var bu çocuğa yardım edebilir misiniz? Şu ilçeye ramazan çadırı kuracağız, yardımlarınız gerekiyor. İlimizde bir şehit ailesi var maddi yardım gerekiyor' gibi taleplerle son iki ayda Yozgat, Bursa, Artvin, Ankara, Samsun, Düzce, Ordu, Aydın, Kayseri, Balıkesir, Tekirdağ ve ilçelerinde 40 işadamını yaklaşık 560 bin lira dolandırdıkları öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ