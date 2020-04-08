Vali Abıyık, Ulu Camii inşaatında incelemede bulundu Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezde yapımı devam eden Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, merkezde yapımı devam eden Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Cami inşaatında incelemelerde bulunarak, son durumu hakkında İl Müftüsü Faruk Gürbüz'den bilgi aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA