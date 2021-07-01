Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor

Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Valheim'ın mod oluşturma topluluğu, oyun için oldukça güzel modlar yayınladı.

Valheim'ın mod oluşturma topluluğu, oyun için oldukça güzel modlar yayınladı. Aşağıda oyuna ayılar ekleyen modların yanı sıra kilitlenebilir kapılar, hava gemileri, rün taşları, uyku tulumları ve daha fazlasını barındıran yeni bir mod var.

Valheim

Runestones Modu ile başlayalım. Bu mod, 102 rün ve bir büyü becerisi ile oyuna sihirli bir sistem ekler. Rünler, temel oyunu tamamlayan ve az kullanılan malzemelerden yararlanan bir yardımcı program sağlamak için yapılmıştır. Rünleri kullanmak için ayrıca bir asa (sadece 4 tahta) yapmanız gerekecek. Ardından, personelinizi ve kullanmak istediğiniz runeyi donatmanız gerekecek. ve bu kadar. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey büyünüzü yapmak için saldırı düğmesine basmak.

Player Enhancement, koşu hızı değiştiricisi, dayanıklılık değiştiricisi, atlama kuvveti, yüzme hızını içeren bir moddur. Oyunu oynama şeklinizi tamamen değiştirecek, böylece bir şans verebilirsiniz.

Aşağıdaki modlar oldukça basittir. , oyuna ayılar eklerken, , aynı anda birden fazla yardımcı öğeyi donatmanıza izin verir.

, üzerinde bir çatı olmadan yumurtlama noktanızı ayarlamanıza ve belirli koşullar altında üzerinde uyumanıza olanak tanır. Öte yandan, , kendi anahtarlarıyla kilitlenebilir kapılar oluşturmanıza olanak tanır.

Son olarak, Steamheim Hava Gemileri Modu, iki yeni hava gemisiyle Valheim'a biraz steampunk havası getiriyor.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Kenan Doğulu Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Diego Costa Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valheim İçin Yeni Mod, Kilitlenebilir Kapılar Ekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:46:33. #1.16#

title