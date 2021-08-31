Valheim Hearth and Home güncellemesiyle oyuna yeni içerikler ekleniyor

Hearth and Home güncellemesiyle oyunda yemek çeşitleri ve gelişmiş tarifler için istasyon kurmak gerekecek.

Valheim'a Hearth and Home güncellemesi birkaç hafta içinde gelecek. Gıda sistemine gelen bazı değişiklikleri görmüştük ve bugün ise gelecek güncelleme hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Hearth ve Home itibariyle, domuzlar, kurtlar ve geyikler farklı çiğ et türlerini düşürecek ve bu da daha çeşitli tarifler pişirmenizi sağlayacaktır. Pişirme istasyonları artık diğer işçilik istasyonları gibi çalışacak, yani daha gelişmiş tariflerden yararlanmak için kasap masası, baharat rafı veya tencere ve tava gibi yakındaki yükseltmeleri yapmanız gerekecek. Ayrıca artık fırında ekmek ve turta pişirmeniz gerekecek.

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KARAKTERİNİZ ÇOK YEMEK YEDİĞİ ZAMAN KUSACAK

Valheim'da doyduğunuz zaman karakteriniz daha fazla yemek yiyemeyecek, yemeye çalışırsanız karakteriniz kusacaktır.

Paylaşılan bir dakikalık videoda ortaya çıkan en büyük yeni özelliklerden biri, etin yeni çeşitleridir. Geyik, yaban domuzu ve kurt etinin hepsi kendine özgü görünümlere sahip olacak. Tarım için ise soğan eklenecek. Ayrıca ekmek ve turta gibi ürünlerin yenilebilir hale gelmeden önce pişirilmesi gerekecektir.

Valheim: Hearth and Home çıkış tarihi 16 Eylül olarak belirlendi.