Vakıflar İl Müdürlüğünden sıcak yemek dağıtımı
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Vakıflar İl Müdürlüğünden sıcak yemek dağıtımı

Vakıflar İl Müdürlüğünden sıcak yemek dağıtımıı Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Vakıflar İl Müdürlüğünden sıcak yemek dağıtımı
15.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:22

Vakıflar İl Müdürlüğünden sıcak yemek dağıtımıı

İSTANBUL - Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan İmaretinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapıldı. İçeriye tek tek ateşleri ölçülerek alınan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sefer tasları içerisinde yemek, ekmek ve ayran ikram edildi. İmarethaneye gelemeyen vatandaşların da evlerine yemek servisi yapılıyor. Yemek ikramı sırasında konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak "Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan İmareti 1792 yılından beri kesintisiz yani 228 yıldır imaret hizmetini devam ettirmektedir. Burada ihtiyaç sahibi aileler gelip kendileri alabildiği gibi evi yakın olan aileler, biz sefer tasları içerisinde de evlere teslim yapıyoruz. Ayrıca burada günlük sıcak yemek dağıtımı yaptığımız kişi sayısı 3 bin 200 kişi. Salgından önce de buraya gelip yemek yiyen ihtiyaç sahibi 700-800 kişi vardı" açıklamasını yaptı.

"12 ayında 2 bin 23 aileye kuru gıda paketi gönderiyoruz"

Salgın nedeniyle evlere hizmet verdiklerini kaydeden Karabacak, "Bu salgın sebebiyle o hizmeti durdurduk evlere hizmet yapıyoruz. Bunun yanında her ay yılın 12 ayında 2 bin 23 aileye kuru gıda paketi gönderiyoruz. Bunlar dışında bölge müdürlüğümüzce 266 aileye öksüz, yetim, muhtaç aylığı veriyoruz. Orta ve yükseköğretim öğrencilerine bunun da toplamı bin 48 öğrenciye burs veriyoruz. Bunlar tabi 60 bin civarındaki mazbut vakfın Vakıflar genel müdürlüğü üretim ve temsili altında buluna vakıfların hayır şatlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılıyor" dedi.

"41 tane restorasyon proje şantiyemiz var"

Kültür varlıklarının restorasyonu hakkında da bilgi verem Karabacak "2020 yılı içerisinde şuanda devam eden 41 tane restorasyon proje şantiyemiz var. Bunların içinde şuanda burada bulunduğumuz Eyüpsultan Vakıf İmareti de var. İmaretin restorasyonu bitmek üzere toparlama çalışmaları yapılıyor. Eyüpsultan Camii, Sultanahmet Camii, Rüstempaşa Camii, Yeni Cami bunlardan bazıları bunların da restorasyonu devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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