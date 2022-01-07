VakıfBank, yeni yıla galibiyetle başladı

Son Kulüpler Dünya Şampiyonu VakıfBank, yeni yıldaki ilk maçında Yeşilyurt'u 3-0 yenerek ligde on dördüncü maçında on ikinci galibiyetini aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin ilk setini 25-20 kazanan VakıfBank, 2. sette de ritmini korudu ve 25-13'lük skorla durumu 2-0'a getirdi. Son sette de rahat bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar seti 25-14 maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank'ta Derya Cebecioğlu 15 sayıyla karşılaşmasının en skorer ismi olurken Meryem Boz ve Kübra Akman ise 11'er sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldular. Sarı-siyahlılar böylece Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Giovanni Guidetti: "Sporcularımız son derece motive ve önümüzdeki maçların öneminin farkında"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Oldukça zorlu bir döneme giriyoruz. Ocak ayı içerisinde çok önemli mücadelelerimiz var. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet gibi güçlü ekiplerle karşılaşacağız. Ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir maçımız var. Dünya şampiyonluğunun ardından tabii ki çok mutlu ve motiveyiz. Ancak söylediğim gibi bu ay içinde önemli maçlara çıkacağız. Sporcularımız da son derece motive ve bu maçların öneminin farkında" ifadelerini kullandı.

VakıfBank, sıradaki maçında 12 Ocak Çarşamba, 17.00'de AXA Sigorta Kupa Voley maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

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