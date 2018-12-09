Vakıfbank Üçüncü Kez Dünyanın En Büyüğü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı oldu.

KÜNYE

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi Hakemler: Jiang Liu, Patricia Rolf Minas Tenis Clube: Gattaz 6, Braga 16, Macris, Honorio 15, Gabi, Natalia 9, Mayany 6, Leia (L), Mara, Zanluca, Rocha Vakıfbank: Cansu 1, Zhu 21, Kelsey 13, Lonneke 8, Milena 10, Zehra 10, Gizem (L) Setler: 23-25, 21-25, 19-25 Süre: 89 dakika

(İHA)