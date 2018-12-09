Vakıfbank Üçüncü Kez Dünyanın En Büyüğü

Vakıfbank Üçüncü Kez Dünyanın En Büyüğü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

Vakıfbank Üçüncü Kez Dünyanın En Büyüğü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı oldu.

KÜNYE

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi Hakemler: Jiang Liu, Patricia Rolf Minas Tenis Clube: Gattaz 6, Braga 16, Macris, Honorio 15, Gabi, Natalia 9, Mayany 6, Leia (L), Mara, Zanluca, Rocha Vakıfbank: Cansu 1, Zhu 21, Kelsey 13, Lonneke 8, Milena 10, Zehra 10, Gizem (L) Setler: 23-25, 21-25, 19-25 Süre: 89 dakika

(İHA)

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