VakıfBank'tan online ödemeye yenilikçi çözüm

10.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:46

VakıfBank, mobil ve internet bankacılığı üzerinden kredi kartı kullanmadan da ödeme yapmayı sağlayan VakıfPay uygulamasını geliştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, kart gerektirmeden online alışveriş yapmayı sağlayan VakıfPay'i hayata geçirdi. Kredi kartı olmayanlar ya da internet üzerinden kartlarını kullanmak istemeyenler artık VakıfPay ile işlemlerini kolayca yapabiliyor.

VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı üzerinden VakıfPay seçeneğiyle ilerleyenler, vadesiz mevduat ya da havuz hesapları ile ek hesap limitlerinden doğrudan ödemelerini gerçekleştiriyor. Dileyen müşteriler, anında alışveriş kredisi de kullanabiliyor.

Herhangi bir üyelik gerekmeden sunulan VakıfPay hizmeti ile EFT ve havale işlemi kabul etmeyen platformlardan alışveriş mümkün hale geliyor. Siparişle ödemenin eş zamanlı gerçekleşmemesi nedeniyle yaşanan iptal sorunları da çözülüyor, süreç kesintiye uğramıyor.

Kredi kartsız online alışveriş

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak dijital çağda değişen ve dönüşen müşterilerimizin talep ve beklentilerine uygun ürünler, kampanyalar ve hizmetler geliştiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız kampanyamızda VakıfBank, müşterilerinin App Store, Netflix, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotify ve BluTV gibi platformlardan yaptığı harcamaların yarısını hediye etmeye başlamıştık. Şimdi de VakıfPay ile dijital alanda önemli bir uygulamaya daha imza atıyoruz. Kredi kartı kullanmak istemeyenler ya da kredi kartı olmayanlar da artık VakıfPay sayesinde önde gelen alışveriş sitelerinde diledikleri gibi online alışveriş yapabilecekler."

VakıfBank'ın yenilikçi çözümü VakıfPay ile anında alışveriş kredisi kullanılabildiğini de belirten Akyol, "Müşterilerimiz, alışveriş anında krediye ihtiyaç duymaları durumunda 60 aya varan vadelerde kredi kullanıp e-ticaret ödemelerini anında gerçekleştirebiliyor." ifadesini kullandı.

Vergi ödemeleri için de VakıfPay

Hazım Akyol, VakıfPay ile Türkiye'deki e-ticaretin gelişimine önemli katkı sağlayacaklarını belirterek, "VakıfPay ile sağladığımız kartsız alışverişi mümkün hale getirmenin yanı sıra ödeme ve sipariş eş zamanlı gerçekleştiği için buna bağlı yaşanan sıkıntıları da ortadan kaldırıyoruz. Havale ve EFT ile zaman kaybı yaşamadan ödemeler anında hesaba geçiyor. Bu sayede müşterilerimize şubeye gitmeden alışveriş kredisi kullanım avantajı sağlıyoruz. Ayrıca, hiçbir finansal bilgi karşı tarafa iletilmediği için işlem güvenli bir ortamda gerçekleşiyor. Kısacası müşterilerimiz teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. Müşterilerimizin memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi ödemeleri için bugünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirdiklerini aktaran Akyol, gerçekleştirdikleri entegrasyon sayesinde müşterilerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi olan 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden VakıfPay ile kolaylıkla vergi ve harç ödemelerini gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Kaynak: AA