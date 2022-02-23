VakıfBank erteleme maçında set vermedi

VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley 14 sayıyla en skorer isim olurken; Meryem Boz ve Zehra Güneş de 10'ar sayıyla çift hanelere ulaştı.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta'yı mağlup ederek tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkartan sarı-siyahlılar 17. hafta erteleme mücadelesinde ise Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye güçlü bir başlangıç yapan VakıfBank, 25-15'lik set skoru ile 1-0 ön geçti. Daha çekişmeli geçen ikinci settin bir bölümünde 21-16 geriye düşen sarı-siyahlılar, seti çevirmeyi başardı ve 25-23'lük skorla 2-0 öne geçti. Son sete 7-1'lik bir seri ile başlayan VakıfBank avantajını set sonuna kadar koruyarak; seti 25-12, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank Michelle Bartsch-Hackley 14 sayıyla en skorer isim olurken; Meryem Boz ve Zehra Güneş de 10'a sayıyla çift hanelere ulaştı. Tuğba Şenoğlu'nun 8, Chiaka Ogbogu'nun 7, Buket Gülübay'ın 6 sayı kaydettiği mücadeleyi Isabelle Haak 3 sayıyla tamamladı.

17. haftada oynanması gereken VakıfBank – Karayolları karşılaşması, o dönem sarı-siyahlılardaki kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde sıradaki maçında ise 27 Şubat Pazar 16.00'da, Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak.

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