Vakıfbank Çukurova Bölge Müdürü Koç'tan, fabrika ziyareti
AA / Hüseyin Güney - Haberler | Güncel
Vakıfbank Çukurova Bölge Müdürü Akgün Koç, Arabacıoğlu Plastik Narenciye Kasası Üretim Fabrikası'nı ziyaret etti.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Vakıfbank Çukurova Bölge Müdürü Akgün Koç, Arabacıoğlu Plastik Narenciye Kasası Üretim Fabrikası'nı ziyaret etti.
Koç, firma sahibi Ramazan Adıyaman'dan fabrika hakkında bilgi aldı.
Adıyaman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA / Hüseyin Güney - Son Dakika Haberleri
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