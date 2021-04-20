Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

Nur cemaatinin kurucusu Said Nursi'nin öğrencilerinden olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde tedbirler hiçe sayıldı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından en önde saf tutan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tepki çekti.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Said Nursi'nin öğrencilerinden Hüsnü Bayramoğlu için Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CAMİ AVLUSU DOLDU TAŞTI

Caminin avlusunda koronavirüs önlemleri kapsamında izin verilen katılımcıdan çok daha fazla sayıda kişinin görüldüğü cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Cenaze namazındaki kalabalık sosyal medyada tepki çekti.

CENAZELER 30 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

İstanbul'da son olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01.12.2020 Salı günü toplanmış; bu toplantıda "Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınmasına" karar verilmişti. Daha sonraki İl Hıfzısıhha kararlarında cenazelerle ilgili alınan kararda güncellemeye gidilmedi.

Bu yıl Mart ayı başında da İçişleri Bakanlığı, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır." açıklaması yaptı.

İstanbul, çok yüksek risk grubunda bulunuyor.