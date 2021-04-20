Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

Haberler.com - Haberler | Güncel

Nur cemaatinin kurucusu Said Nursi'nin öğrencilerinden olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesinde tedbirler hiçe sayıldı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından en önde saf tutan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tepki çekti.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Said Nursi'nin öğrencilerinden Hüsnü Bayramoğlu için Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı kılındı.

CAMİ AVLUSU DOLDU TAŞTI

Caminin avlusunda koronavirüs önlemleri kapsamında izin verilen katılımcıdan çok daha fazla sayıda kişinin görüldüğü cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Cenaze namazındaki kalabalık sosyal medyada tepki çekti.

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

CENAZELER 30 KİŞİ İLE SINIRLANDIRILMIŞTI

İstanbul'da son olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01.12.2020 Salı günü toplanmış; bu toplantıda "Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınmasına" karar verilmişti. Daha sonraki İl Hıfzısıhha kararlarında cenazelerle ilgili alınan kararda güncellemeye gidilmedi.

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

Bu yıl Mart ayı başında da İçişleri Bakanlığı, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır." açıklaması yaptı.

İstanbul, çok yüksek risk grubunda bulunuyor.

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Tedbir üstüne tedbir geliyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 318 ile en yüksek seviyeye çıktı
Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık
Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı: Ucuza aldık
Haber Yorumları (1)
THEO: Hoşgeldin covid19 bir Bakan bunu yaparsa neden halka ceza kesiyorsunuz bu Adaletmi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Murat Kurum Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Hande Erçel Hülya Avşar Caner Cindoruk
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 18:40:33. #1.14#

title