Vakaların arttığı Kızıltepe'de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı
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Vakaların arttığı Kızıltepe'de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı

20.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:51
Vakaların arttığı Kızıltepe'de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı

Korona virüs haritasında 'mavi' renkte olan Mardin'de vakalar hızla artarken ek tedbirler alınmaya başlandı.

Korona virüs haritasında 'mavi' renkte olan Mardin'de vakalar hızla artarken ek tedbirler alınmaya başlandı. 261 bin 442 nüfusla Mardin'in en kalabalık ilçesi olan Kızıltepe'de belediyesi çareyi günde 50 bin kişinin girip çıktığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankları sökmekte buldu.

İllere göre korona virüs risk haritası hafta başında açıklanmıştı. Birlikte kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından Mardin'inde aralarında bulunduğu 58 ilde vakalar arttı. Tehlike çanlarının çaldığı Kızıltepe ilçesi 261 bin 442 nüfusla en kalabalık ilçe olduğu için ilçe belediyesi tedbirleri şimdiden almaya başladı. Her gün 50 bin kişinin girip çıktığı en kalabalık alan olan Cumhuriyet Meydanı'nda belediye bankları söktü. Zabıta ekipleri, oturma alanları güvenlik şeritleri ve demir bariyelerle kapatıldı.

Öte yandan, ilçede güvenlik güçleri ve belediye ekipleri, dinamik denetim sürecini de devam ettiriyor. - MARDİN

Vakaların arttığı Kızıltepe'de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı
Vakaların arttığı Kızıltepe'de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı
Vakaların arttığı Kızıltepe'de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı
Vakaların arttığı Kızıltepe'de oturma alanları bariyerlerle kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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