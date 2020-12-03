Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki korona vaka sayısının son iki haftada %100 arttığını söyledi. Kentteki korona seyri ciddi boyutlara ulaşırken; Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş'in açıklamaları ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Adana'da günlük hasta sayısının iki bin civarında olduğunu belirten Menteş, Covid-19 kaynaklı vefat sayılarının hızla artığını ve morgların önünde kuyruklar oluştuğunu söyledi.

"YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ DOLDU"

Açıklamasının devamında pandemiye ayrılan bütün yataklar ve yoğun bakım servisleri dolu olduğunu vurgulayan Menteş, "Hatta öyle bir noktaya geldik ki Kozan'da Ceyhan'da boş yatak bulduğumuzdan oraya hasta sevk ediyoruz. Acil serviste sedye bulan hastalar kendini şanslı hissediyorlar çünkü boş sedye dahi kalmadı" dedi.

Kapatılan hastanelerin bir an evvel hizmet vermeye başlaması gerektiğini belirten Menteş, "Kapatılan hastaneler var. Eski göğüs hastalıkları hastanesi, boşaltılan Seyhan Devlet Hastanesi ve askeri hastanede yataklı faaliyet neredeyse verilmiyor. Bütün bu hastaneler bir an önce faaliyete geçirilmeli ve sağlıkçı atamaları yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT DAHİ YAPILAMIYOR"

Ameliyathanelerin bile yoğun bakım ünitesine dönüştürüldüğünü aktaran Menteş şöyle devam etti: "Bu nedenle ameliyat da yapılamıyor. Sadece ciddi trafik kazası ve bıçaklanma gibi yaralanmalar ameliyata alınabilmekte. Tabipler Odası olarak PCR testi için sürüntünün kentin belli noktalarında kurulan merkezlerde alınmasını ve hastanelerin meşgul edilmemesini önerdik. Çünkü test yaptırmak isteyenler acillerde yoğunluğu daha da arttırıyor. Dün bize çeşitli yaftalar yapıştırmaya çalışanlar dönüp bizim söylediklerimizi açıklamak zorunda kaldılar. Sağlık personeli ölüm oranı çok yüksek. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale Savaşı'nda bu kadar çok doktor hayatını kaybetmemiştir."

BAKAN KOCA DA DURUMUN CİDDİYETİNE VURGU YAPMIŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından 7 kente ait son iki haftalık verileri paylaşıp şu sözlerle uyarılarda bulunmuştu: "Son iki haftada İzmir ve Konya'da %50 vaka artışı; Adana, Samsun ve Ordu'da %100 vaka artışı var"