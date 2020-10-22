Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
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Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk

22.10.2020 14:10 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:14
Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği 7 ilden biri olan Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşların maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polisler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi.

Vatandaşlar ise maske takmaya ve sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, çarşıdaki yoğunluğun azalması gerektiğini söyledi.

 


Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşıda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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