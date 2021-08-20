Vaka sayısında düşüş yaşayan Düzce, aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçmeyi hedefliyor
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Vaka sayısında düşüş yaşayan Düzce, aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçmeyi hedefliyor

Vaka sayısında düşüş yaşayan Düzce, aşılanma oranında 'mavi' kategoriye geçmeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında geçen haftaya göre düşüş yaşayan Düzce, aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçmeyi istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında geçen haftaya göre düşüş yaşayan Düzce, aşılanma oranında "mavi" kategoriye geçmeyi istiyor.

Kent genelinde 124 aile sağlığı merkezi, 9 hastane, 10 mobil ekip, 2 gezici mobil aracı ile aşılama çalışmalarına devam eden ekipler, yüzde 70,5 aşılama oranı ile geçtiğimiz hafta her 100 bin nüfusta 155,14 olan vaka sayısını bu hafta 145,32'ye düşürdü.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Vaka sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Dün itibarıyla ilde 418 bin doz aşılama yapıldı. Bu hafta Düzce'de 100 bin nüfusa oranla vaka sayımız 145,32. Daha önce de ifade etmiştik, elimizde olan en büyük silahı kullanmamız lazım. Bu da aşı vurdurarak olur. Yaklaşık 418 bin kişiye aşı çalışması yaptık. Düzce'de bunların yüzde 70,5'i birinci doz. Genç arkadaşlarımızı aşı yaptırmaları için tesislerimize bekliyoruz. Hastane yoğun bakımlarında yatan hastalarımızın tamamı, aşısını tamamlamamış veya vurdurmamış vakalardan oluşuyor. İlerleyen dönemde aşısızların hastalığı olacak bu virüs." diye konuştu.

Halkın kalabalık olduğu yerlerde aşı merkezleri kurduklarını, aşılama oranını bu sayede artırdıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hedefimiz maviye dönmek. Özellikle halkın kalabalık olduğu yerlerde kampanyalar düzenleyerek aşılama oranlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Bu tarz çalışmalarla aşılama oranımızı yükseltmeyi başarmıştık. İnşallah çalışmalarımıza devam edip yüzde 75 oranını yakalayıp mavi renkli en düşük riskli iller kategorisine girmeyi hedefliyoruz. 60 ve 50 yaş kategorilerinde aşılamada iyi durumdayız. Nüfus gençleştikçe aşılama oranlarımız düşük."

Yılmaz, 300 personelle sahada çalıştıklarını vurgulayarak, filyasyon ekiplerini vaka sayısına göre artırıp azalttıklarını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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