Vaka sayısı düşüşe geçen Samsun'da denetimler sürüyor

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs risk haritasında düşüş görülen Samsun'da denetimler devam ediyor.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs risk haritasında düşüş görülen Samsun'da denetimler devam ediyor. Ekipler, hafta sonu kısıtlaması boyunca 150 binin üzerinde vatandaşın Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgulamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nca 10-16 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. 5 hafta üst üste en çok vakanın görüldüğü Samsun'da 645,17 olan vaka sayısı 601,14'e düştü. Önlemleri elden bırakmayan yetkililer, ramazan ayıyla birlikte denetimleri de artırdı. Kentin birçok noktasında HES kodu kontrolü yapılıyor.

150 BİNİN ÜZERİNDE HES SORGUSU

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan Cuma günü saat 19.00'dan, 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar yapılan sokağa çıkma kısıtlamalarında 150 binin üzerinde vatandaşın HES kodu sorgulamasının yapıldığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL