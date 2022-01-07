Vaka sayısı 70 bine dayandı! Kısıtlamalar geri gelir mi? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? Tam kapanma olacak mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vaka sayısı 70 bine dayandı! Kısıtlamalar geri gelir mi? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? Tam kapanma olacak mı?

Vaka sayısı 70 bine dayandı! Kısıtlamalar geri gelir mi? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? Tam kapanma olacak mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 70 bin sınırına dayanmasıyla "Kısıtlamalar tekrar gelecek mi?" sorusu tekrar gündem olmaya başladı. Dünyayı korkutan Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vakaların kısa sürede 100 bini bulması bekleniyor. Artan vakalar vatandaşları endişelendiriyor. Peki Kısıtlamalar geri gelir mi? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? Tam kapanma olacak mı?

Koronavirüsün daha tehlikeli varyantı olan Omicron nedeniyle 70 bine dayanan vaka sayıları akıllara "Kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusunu getirdi. Son dönemde sık sık gündeme gelen kısıtlamaların hasta doluluk oranına göre gündeme geleceği belirtildi. Bu kapsamda vakaların hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları yakından izleniyor. Peki Kısıtlamalar geri gelir mi? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi? Tam kapanma olacak mı? salgınla ilgili son durumu sizler için derledik.

KISITLAMALAR GERİ GELİR Mİ?

Hastanelerdeki durum korkulacak durumda olmamasına rağmen yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor. Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.

HASTANE DOLULUK ORANLARI HENÜZ TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞMADI

Hastaneye yatışlarda ve doluluk oranlarında önlem gerektirecek seviyeye henüz ulaşılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 5 Ocak'taki Bilim Kurulu'nun ardından, vaka sayılarındaki artışın henüz benzer oranda hastanelere yansımadığını açıklamıştı. Bakan Koca, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamasında ise artan vakaların hastaneye yatışlarına yüzde 4,6 artış şeklinde yansıdığını ifade etmişti.

Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez koronavirüse yakalandı

 Vakalar 70 bine dayandı, Türkiye yeni yol haritasını hazırladı! Kapanma yok ama ek tedbirler masada

Vakalar 70 bine dayandı, Türkiye yeni yol haritasını hazırladı! Kapanma yok ama ek tedbirler masada

 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title