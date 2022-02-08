VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KORONAVİRÜSLE mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

TUNCELİ (DHA) - KORONAVİRÜSLE mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın son paylaştığı verilere göre, vaka sayısı 100 binde 695,09 olan ve aşılamada yüzde 80,01 oranla mavi kategoride yer alan Tunceli'de, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın uygulanmasına bugün başlandı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde uygulanan aşı için randevularını alan vatandaşlar hastaneye gelerek aşı yaptırdı.

Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serkan Calp, Yerli üretim Türk aşısı Turkovac'a biz de hekim olarak güveniyoruz. Bu sıkıntılı sürecin atlatılmasının aşamalarından biri olan aşılanmanın önemine vurgu yapmak istiyorum. Vatandaşları hastanelerimizde ve sağlık ocaklarımızda aşı olmaya davet ediyorum. Son 3 haftadır gerçekten ciddi anlamda vaka artışını hissediyoruz. Bu durum yoğun bakımdaki yatışları aşıdan dolayı etkilemedi dedi.

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI TUNCELİ'DE YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tunceli Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Tunceli, Aşı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title