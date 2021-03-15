Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
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Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor

15.03.2021 00:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:40

Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor Samsun'da şehre girişte uygulanan Hayat Eve Sığar kodu denetimi virüs yoğunluğunun önünü keserken, trafik yoğunluğunun ise önünü açıyor.

Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor

SAMSUN - Samsun'da şehre girişte uygulanan Hayat Eve Sığar kodu denetimi virüs yoğunluğunun önünü keserken, trafik yoğunluğunun ise önünü açıyor. Şehre girmek isteyen araçlar yapılan sıkı denetime tabi olarak uzun araç kuyruklarında bekliyor. Denetimler şehre girecek 'virüsün de aracında işi zor' dedirtiyor.

Samsun'da vaka sayılarının artmasıyla denetimlerde yoğunlaştı. Şehre giriş ve çıkışlarda HES kodu denetimi uygulanıyor. Yapılan denetim korona virüsü temaslısı veya pozitif olanların virüsü diğer bölgelere yaymasını engelliyor.

Virüs bu noktalardan ileri geçemiyor ancak sağlıklı vatandaşların bulunduğu diğer araçlarda geçmekte zorlanıyor. Denetimler virüsün yayılımını kestiği gibi trafiğin hızını da kesiyor. Şehre girişte uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Ancak vatandaşlar yapılan uygulamadan memnun. Kuyrukta zaman harcamış olsalar bile Emniyet güçlerinin HES kodu denetimlerini desteklediklerini dile getiriyorlar.

Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor
Vaka sayılarının arttığı Samsun'da denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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