Bakan Koca'nın alarma veren iller arasında gösterdiği Edirne'de sık sık anons yapılıyor
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Bakan Koca'nın alarma veren iller arasında gösterdiği Edirne'de sık sık anons yapılıyor

26.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarında son haftada artış gösteren iller arasında saydığı Edirne'de sık sık misafirlik ve ziyaretlerden uzak durulması yönünde anonslar yapılıyor.

Koronavirüs vaka sayılarının son haftada yükseldiği Edirne'de artışın yoğun olarak ev hanımları arasında görülmesi, kentte tedbirlere rağmen kadınlar arasında altın günü ve ev ziyaretlerinin sürdürüldüğünü akıllara getiriyor.

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının son haftada artış gösteren iller arasında Edirne'yi de saydı. Edirne Valiliğinin yoğun dezenfekte çalışmaları ve denetimlerine rağmen kurallara uymayanların ve maske takmayanların olduğu görülüyor. Kentte sık sık misafirlik ve ziyaretlerden uzak durulması yönünde anonslar yapılıyor.

Bakan Koca'nın alarma veren iller arasında gösterdiği Edirne'de sık sık anons yapılıyor

"TOPYEKÜN MÜCADELE ETMELİYİZ"

Edirneliler de kurallara uymayan hemşerilerinden şikayetçi. Bu kişilerden Yılmaz Ulu, AA muhabirine, kuralları hiçe sayan insanların bulunduğunu söyledi. Kadınların hala altın günü düzenlediklerini bildiğini ifade eden Ulu, "Bunlardan kaçınmak lazım, altın günü, mevlit, komşu ziyaretlerini yapmamak lazım. Devlete destek olmazsak olmaz. Topyekün mücadele etmeli" dedi.

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Bakan Koca'nın alarma veren iller arasında gösterdiği Edirne'de sık sık anons yapılıyor

Hatice Kara da vaka sayılarının yükseldiğini, artık ev ziyaretlerinin terk edilmesi gerektiğini belirtti. Bazı vatandaşlar da kimsenin evine gitmediklerini, kendilerine misafirliğe gelmek isteyeni de geri çevirdiklerini dile getirdi.

Bakan Koca'nın alarma veren iller arasında gösterdiği Edirne'de sık sık anons yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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