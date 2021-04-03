Vaka rekortmeni Samsun'da sıkı denetim

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' illerin başında gelen Samsun'da, polis ekipleri denetimleri artırdı.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' illerin başında gelen Samsun 'da, polis ekipleri denetimleri artırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında kırmızı kategoride yer alan şehirlerde cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 4 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'da denetimler sürüyor. Kısıtlamanın ihlal edilmemesi için polis ekipleri, kentin her noktasında denetim yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında yaptıkları uygulamalarla trafiğe çıkan araç sürücülerini tek tek durdurup hem sürücülerin hem de araçta bulunan diğer yolcuların izin belgesini ve Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını kontrol ediyor.

- Öcal

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL