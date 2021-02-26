Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde

26.02.2021 13:54 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:57
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde

ÇORUM'da artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırılırken, kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetimler ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'özel tim' tarafından yapılıyor.

ÇORUM'da artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırılırken, kentin en işlek cadde ve sokaklarında denetimler ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 'özel tim' tarafından yapılıyor. Sivil ekipler, sokakta salgın tedbirleri kurallarını denetliyor.

Koronavirüs salgınında kentin orta riskten yüksek riske geçmesi ve vakaların yükselmesi üzerine İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in talimatları doğrultusunda sivil ekiplerden özel tim oluşturuldu. Cadde ve sokaklarda göreve başlayan ekip, ana arterler başta olmak üzere parklarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları tek tek uyarıyor. Sivil polis memurlarından oluşan 30 kişilik tim, özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde ve parklarda kurallara uymayan vatandaşların arasına girerek, denetimlerini sürdürüyor.

Karşısında aniden sivil polisleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Denetimler sırasında maske takmayan Hülya Eskici isimli genç kıza maske uyarısı yapan timde görevli kadın polise, "Ya siz polis misiniz? Çok özür dilerim. Ben sizin polis olduğunuzu bilmiyordum" dedi. Yaşlı bir kadının ise polisi karşısında görünce heyecanlandığı görüldü.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirterek, "Koronayla mücadelede ekiplerimizden yeni bir uygulama daha geliştirdik. Halkın yoğun olduğu ya da ihlallerin yapıldığı noktalarda sivil ekiplerimiz polis yelekli olmadan tim olarak arkadaşlarımız vatandaşları ikaz ederek, görev yapmaları yönünde hareket ediyoruz. Bunun bir benzerini toplu ulaşım araçlarında trafik uygulamalarında yapıyorduk. Bu denetim çalışmalarını yaygınlaştırarak koronavirüsle mücadelede halkın kurallara uyması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir" dedi. 


Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde
Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mustafa Er Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vaka artışının yaşandığı Çorum'da 'özel tim' görevde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 13:57:34. #1.15#
title