Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Ailenin Cenazeleri Aynı Tabutta!
29 Kasım tarihinde Kastamonu Bürme Köyünde vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi aynı tabutta musalla taşına getirildi.
Kastamonu'da Bürme Köyünde 29 Kasım'da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, aynı tabutta Nusrallah Camisinin musalla taşına getirildi.
BEŞ KİŞİ AYNI TABUTTA GETİRİLDİ
Kastamonu'da Bürme Köyünde 29 Kasım'da vahşice öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenilen 5 kişilik Çataloğlu ailesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 161 gün sonra cenazeleri aileye teslim edildi. Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan cenazeler, buradan alınarak Kastamonu Belediyesi Cenaze Aracıyla Nasrullah Camisine getirildi. Aynı tabuta konulan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazeleri araçtan alınarak musalla taşına konuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Ahmet Dede Mezarlığına defnedildi.
EVLERİYLE YOK EDİLMEK İSTENDİ
29 Kasım'da hayvan hırsızları tarafından evleriyle birlikte Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu, silahla öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılarak yok edilmek istenmişti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erhan K. ile kardeşi Ersan K. ve kardeşlerin kayınpederi Ali Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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nutkum tutuluyor, nefret ve kinle doluyorum bu nasıl bir insanlık, nasıl bir vahşilik Allah ım kahrınla perişan eyle bu insanları. ahiretine bırak ama bu dünyada da elimizede düşür.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İNANMAK İSTEMİYORUM. . PSİKOLOJİM BOZULDU HABERLERİ OKUYA OKUYA. . ALLAHIM İYİ Kİ HESAP GÜNÜN VAR. . . . . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardirEy akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz. Bakara 178Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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OLMAZ OLSUN BÖYLE ADALET sen adamları evi ile birlikte yak cezaevinde cigaranı yak keyfine bak bizde seni besleyelim öylemi haram zehir zıkkım olsun yediğin ekmek içtiğin su ADALETMİ BUCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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hapsaneye gönderilmişler. ceza mı ödül müCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır