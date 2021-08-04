Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
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Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi

Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan ve cesedi parçalanmış şekilde ormanda bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Dervişpaşa Mahallesinde bulunan eski Dervişpaşa Ortaokulu bahçesine getirildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı.

Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi. Cenaze namazının ardından genç kızın naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve Azra'nın yakınları ile kalabalık bir topluluk katıldı.

Antalya'da gazetecilik bölümünde üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış şekilde bulunmuş, olayla Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan isimli kişi tutuklanmıştı. - OSMANİYE

Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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