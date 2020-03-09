Vahit Kiler'den Erdem Özkoç'a sert sözler: Ne zaman Meclis'e girerse aynı muameleyi görecek
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Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Vahit Kiler, Kiler, Politika, Güncel

Vahit Kiler'den Erdem Özkoç'a sert sözler: Ne zaman Meclis'e girerse aynı muameleyi görecek

Geçtiğimiz hafta Meclis'te çıkan kavgada CHP'li Engin Özkoç'a yumruk atan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler yaptığı bir konuşmada Özkoç'un Meclis'e geldiğinde yine aynı muameleyle karşılaşacağını söyledi.

09.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:51
Vahit Kiler'den Erdem Özkoç'a sert sözler: Ne zaman Meclis'e girerse aynı muameleyi görecek

Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı aleyhine söylediği sözlerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada CHP'li Özkoç'a yumruk atan AK Partili Vahit Kiler, yaptığı konuşmada sert sözler kullanarak CHP Grupbaşkanvekili'nin Meclis Genel Kurulu'na gelmesi halinde "Aynı muamaleyi görecek" dedi.

TBMM'de geçtiğimiz hafta CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbşakanı Erdoğan için kullandığı hakaret içerikli sözlerin ardından Genel Kurul'da çıkan kavganın artçıları devam ediyor.

"DIŞARIDA O SÖZLERİ SÖYLESEN ÇEKER VURURLAR"

Kavga esnasında Engin Özkoç'a yumruk atan Vahit Kiler bir konuşmasında şunları söyledi: "O hainin, o alçağın, o onursuzun çok afedersiniz o şerefsizin söylemleri bundan ibarettir. Diğer türlü hiç kimse hele hele bir milletvekili parlementoda o sözleri bir şahsa dahi kullanamaz, bırakın bir devlet başkanını sıradan bir şahsa dahi kullanamaz. Dışarıda o sözleri bir şahsa etsin, çeker vururlar. O alçağın o Meclis'ten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı, elini kolunu sallayarak çıkması içimi soğutmadı.

"MECLİS'E NE ZAMAN GELSE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEK"

Siz o alçakça ifadeleri kullanacaksınız, utanmadan sıkılmadan gelip Meclis kürsüsüne çıkıp konuşma hadsizliğini kendinizde bulacaksınız. O gün geri duracak zaman değildi, o gün o hadsize haddini bildirecek zamandı ve rabbim nasip etti, sizden aldığımız güçle ona haddini bildirdik. O şahıs, o insan müsveddesi bundan sonra inşallah o Meclis'e gelmez. Ne zaman gelse aynı muameleyi görecek, eksik olanı tamamlayacağız. Ama tezkere geldi, dokunulmazlığı önümüzdeki hafta kaldırılsa, bizde zevkle elimizi kaldıracağız ve o alçağın, o vatan haininin milletvekilliğini düşüreceğiz bir daha Meclis'e giremeyecek."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği sözlerin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Erdoğan'a karşı Meclis'te yaptığı toplantıda hakaret içerikli sözler söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda bu sözlerin tekrar gündeme gelmesi üzerine çıkan tartışma yumruklu tekmeli kavgaya döndü. Engin Özkoç'a yumruk atarken görüntülenen isimlerden biri de Vakit Kiler'di. Özkoç'un söylediği sözler yüzünden hakkında fezleke hazırlanıp dokunulmazlığı kaldırılması için Meclis'e gönderildi.

Vahit Kiler'den Erdem Özkoç'a sert sözler: Ne zaman Meclis'e girerse aynı muameleyi görecek

Haberin Videosu:

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'den Erdem Özkoç'a sert sözler: Ne zaman Meclis'e girerse aynı muameleyi görecek

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