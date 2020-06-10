Vahdettin Özkan, Konya Valiliğine atandı
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Vahdettin Özkan, Konya Valiliğine atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliği görevine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan atandı.

Vahdettin Özkan, Konya Valiliğine atandı
10.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:30

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliği görevine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan atandı.

Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vali atamaları gerçekleştirildi. 41 ilin valisi değişti, çok sayıda kaymakam ve yüksek düzey bürokrat da vali olarak atandı. Kararname ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak Mülkiye Başmüfettişi görevine atanırken, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya Valiliği görevine atandı.

Vahdettin Özkan kimdir:

Vahdettin Özkan 1968 yılında Muş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi (1989). Kalkınma Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yaptı (2002). Evli ve iki çocuk babasıdır.

1990 yılında intisap ettigi mülki idare amirligi görevinde sırasıyla;

Kaymakam Adayı (Bingöl) (1990-1993)

Erzurum Ilıca Kaymakamı (1993-1995)

Van Bahçesaray Kaymakamı (1995-1997)

Van Vali Yardımcısı (1997-2000)

OHAL Bölge Vali Yardımcısı (2000-2002)

Koordinatör Vali Yardımcısı (2002-2003)

Diyarbakır Vali Yardımcısı (2003-2004)

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi/ Daire Başkanı (2004-2005)

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri (2005-2006)

Mülkiye Başmüfettişi (2006-2007)

Şırnak Valisi (2010-2013)

Isparta Valisi (2013-2016)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı (2007-2010)

1 Haziran 2016 tarihli kararname ile Kahramanmaraş Valisi olmuştur. - KONYA

Kaynak: İHA

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