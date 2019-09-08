Vahapoğlu'ndan, Bahçeli'ye "Kasetin var mı?" diyen Yaşar Okuyan'a ağır sözler: Onlara sor

08.09.2019 23:27

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, CHP'li Yaşar Okuyan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yöneltiği "Kasetin var mı?" sorusuna MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, ağır sözler kullanarak cevap verdi.

"MÜPTEZEL YAŞAR DİYE SESLENDİ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından verdiği yanıtta Yaşar Okuyan'a "Müptezel Yaşar" diye seslenerek, "Eğer bir kaset varsa ya ananla ya da karınla olabilir, onu onlara sor…" ifadelerini kullandı.

OKUYAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Yaşar Okuyan, MHP'li Vahapoğlu'nun hakaretine yanıt verdi. Halkweb'e konuşan okuyan, En geç salı günü Vahapoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek "Avukat arkadaşlarıma talimat verdim. Hem ceza davası hem de tazminat davası açılacak." dedi.