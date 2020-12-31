Vahap Seçer kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Vahap Seçer hayatı ve biyografisi nedir?

Vahap Seçer kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Vahap Seçer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer 5 Ekim 1963'te Tarsus, Mersin'de doğan, Türk siyasetçi, iş adamı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.

VAHAP SEÇER HAYATI

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin'dir. Nusayri bir aileden gelmektedir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Çocukluğunda kunduracı çırağı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 24 yaşında iken Seçer Tarım ve Yağ Sanayi AŞ'yi 1987 yılında kurmuştur. Genç yaşlarda siyasete atılmış ve Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Örgütlerinde ilçe başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği de dahil birçok kademede görev almıştır.

Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyelikleri, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIII.ve XXIV. Dönem Mersin Milletvekilliği yapmıştır.

Meral Seçer ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 31 Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.