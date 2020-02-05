: Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?

05.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:37

Vahamet kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Vehamet nasıl yazılır? Vahamet mi, vehamet mi? TDK'ya göre vahamet kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

VAHAMET NASIL YAZILIR? VAHAMET Mİ, VEHAMET Mİ?

Vehamet: Yanlış

Vahamet: Doğru

VAHAMET NE DEMEK?

isim, eskimiş, (vaha:met), Arapça va?amet

Güçlük, korkulacak tehlikeli durum.

"İşin aramızda mutlak bir ayrılıkla halledilmesi lazım gelecek derecede vahameti olmadığını anlıyorum." - Hüseyin Cahit Yalçın

Haber Videosu