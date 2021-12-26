Vagonun üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı mevkiinde bir çocuğa elektrik çarptı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Tren Garı arkasında tren yolu boyunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki tren vagonunun üzerine çıkan 16 yaşındaki Kartal Kaan A., sağ kolunu kaldırınca elektrik tellerine dokundu ve akıma kapıldı. Elektrik çarpması sonucu çıkan sesi duyan vatandaşlar, olay yerine hızla koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kartal Kaan A.'yı vagonun üzerinde yaralı halde görenlerden bazıları şoka girdi. Yaralının arkadaşı 15 yaşındaki Kayahan Can K., gezerken arkadaşının tren vagonunun üzerine çıktığını ve gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapıldığını söyledi. Olay mahalline gelen Emniyet, Tredaş, TCDD, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Önce kablolardaki enerji kesildi. Ardından Tredaş ölçü aleti ile gerilim hattında elektrik olup olmadığı test edildikten sonra itfaiye ekiplerince yukarı çıkılarak yaralı çocuk sedyeye konuldu.

Ardından sedyeyle taşınarak ambulansa bindirilen çocuğun üstündeki elbiselerinin bir kısmının yandığı gözlemlendi. Yaralıya ilk müdahale ambulans içerisinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Çocuğun ailesine haber verilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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