'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi
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'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN - Haberler | Güncel
'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi

ANKARA merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcısı 131 kişiye yönelik düzenlenen 'Vadi' operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 101'e yükseldi.

ANKARA merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcısı 131 kişiye yönelik düzenlenen 'Vadi' operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 101'e yükseldi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan 131 kişilik çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah Ankara merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 'Vadi' operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı. Dünden bu yana yapılan çalışmalar kapsamında 20 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda toplam gözaltı sayısı 101'e yükseldi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor. 

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 79 kilo 967 gram bonzai, 30 kilo 483 gram esrar ve skunk maddesi, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 2 kilo 483 gram toz esrar, 2 kilo 51 gram eoin, 2 bin 837 adet ecstasy, bin 890 adet captagon tablet, 46,58 gram kokain, hint keneviri bitkisi, çok sayıda uyuşturucu hap, bonzai yapımında kullanılan 10 bidon aseton, 7 bidon katkı sıvısı, 4 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde yetiştirmekte kullanıldığı değerlendirilen kimyasal ilaç, 9 adet hassas terazi, uyuşturucu paketleme işleminde kullanılan 1 adet vakum makinası, 10 adet vakum poşeti, 8 adet tabanca, 5 şarjör, 36 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen 157 bin 720 TL, 1525 dolar, 335 Euro ve 1 sahte kimliğe el konuldu.

'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi
'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi
'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi
'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi
'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi
'Vadi' operasyonunda gözaltı sayısı 101'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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