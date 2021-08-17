Gaziantep 270 bin metrekarelik yeni parka kavuşuyor
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Gaziantep 270 bin metrekarelik yeni parka kavuşuyor

Gaziantep 270 bin metrekarelik yeni parka kavuşuyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Allaben Göleti bölgesinde 270 bin metrekarelik alana eşsiz bir park alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Allaben Göleti bölgesinde 270 bin metrekarelik alana eşsiz bir park alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeyle, farklı bitki türlerinin bir arada bulunduğu ülke bahçeleri, survivor parkurları, okçulukla paintball alanı ve çok amaçlı spor sahaları Vadi Alleben Park Yeşil ve Sosyal Donatı Alanı'nda ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Proje sayesinde ziyaretçiler, Alleben Deresi'ne bakan yürüyüş parkurlarında dere manzarasına doyarken Osmanlı, Çin, Japonya ve Hollanda'daki çiçek türleri 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak Ülke Bahçeleri'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Toplamda 270 bin metrekarelik alana sahip Vadi Alleben Park Yeşil ve Sosyal Donatı Alanı'nda her yaş grubuna hitap etmek adına farklı türden yapılar inşa edilecek.

40 bin metrekarelik alana konumlandırılacak Macera Alanı'nda zipline, macera kulesi, survivor parkurları, çocuk macera oyun alanı, okçuluk ve paintball sahaları bulunacak.

Öte yandan parkın hizmete açılmasıyla; fitness, koşu yolu, bisiklet yolu, serbest düşüş, hava bisikleti, dev salıncak, futbol ve çok amaçlı sahalar da sporseverlerin popüler mekanları arasında yerini alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, herkesin ailece gelip dinlenebileceği, Alleben Deresi eşliğinde yürüyebileceği ve macera parkında çocukların oyunlar oynayabileceğini parkı kısa sürede nihayete erdireceklerini belirtti.

Gaziantep 270 bin metrekarelik yeni parka kavuşuyor
Gaziantep 270 bin metrekarelik yeni parka kavuşuyor
Gaziantep 270 bin metrekarelik yeni parka kavuşuyor
Gaziantep 270 bin metrekarelik yeni parka kavuşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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