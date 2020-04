V-Rally 4, Overlord II ve Dahası Mayıs'ın Games With Gold Oyunları Microsoft, Mayıs ayında vereceği Games With Gold oyunlarının duyurusunu yaptı. Xbox sayfası üzerinden duyuruya bakılırsa, önümüzdeki ay da aboneleri memnun edebilecek oyunlar gelecek.

Games With Gold programı ilk olarak E3 2013 fuarında Xbox 360 için duyurulmuştu. PlayStation Plus sistemine eş değer olarak, Xbox Live Gold abonelerine aylık olarak ücretsiz oyunlar sunuluyor. Bu program duyurulduktan bir yıl sonra Xbox One için de faaliyete geçmişti. Haliyle artık her ay dört oyun veriliyor.

Mayıs Ayının Games With Gold Oyunları Belli Oldu

Eğer aktif Xbox Live Gold bir aboneliğiniz varsa, Mayıs ayında Overlord II, Sensible World of Soccer, Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr ve V-Rally 4 oyunlarını ek bir ücret ödemeden indirebileceksiniz. Gelin isterseniz Mayıs ayının ücretsiz oyunlarına bir göz atalım.

V-Rally 4 (1 - 31 Mayıs 2020) - Xbox One

Kylotonn tarafından geliştirilmiş ve Bigben Interactive tarafından da yayınlanmış olan V-Rally 4, 2018 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Toplamda beş farklı disiplinde Porsche, Skoda ve Norma dahil on dokuz otomobil üreticisinin elli bir kadar araba arasından seçim yaparak yarışlara giriyorsunuz. Oyunda Monument Valley, Nijer, Romanya ve Malezya dahil birçok farklı ülkeden birçok parkur bulunuyor.

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (16 Mayıs - 15 Haziran 2020) - Xbox One

NeocoreGames tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, kırk birinci milenyumda geçiyor. Galakside daimi savaş varken tahkikat memuru olarak İmparator'un vasiyetini yerine getirmekle görevlisiniz. Korkunç bir sırrı saklayan perili bir kalede geçen ana senaryo boyunca müttefiklerinizle birlikte çok çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışacaksınız.

Sensible World of Soccer (1 - 15 Mayıs 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Sensible Software tarafından geliştirilmiş olan Sensible World of Soccer, 1994 yılında satışa sunulmuştu. Dünya genelindeki modern profesyonel futbol verisinin olduğu oyunda, bin beş yüz kadar takım ve yirmi yedi bin kadar oyuncu bulunuyor. Sensible World of Soccer ayrıca bir kariyer moduna da sahip. Bu modda takımınızı yirmi sezon boyunca yönetiyorsunuz. Oyuncu alma ve satma dahil basit yönetim seçenekleri de bulunuyor.

Overlord II (16 - 31 Mayıs 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Overlord II, orijinal oyun için doğrudan bir devam niteliği taşıyor. Bir kez daha seriye adını veren gizemli savaşçının kontrolüne geçiyor ve Minion olarak bilinen küçük yaratıklar sürüsünü komuta ederek diyarı yok etmeye veya fethetmeye çalışıyordunuz. Karşınızda ise Glorious Empire isimli askeri bir güç bulunuyor.